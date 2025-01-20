Rekabet Kurulu'ndan 10 bankaya kredi cezası: Tüketicilerden gizlediler

Yılın ilk toplantısını 16 Ocak 2025'te gerçekleştiren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceledi.





29 milyon TL'lik ceza





Görüşülen 209 adet dosyadan 189’unun mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte, toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası ve aykırı bulunan dosyalardan 10’una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.









Faiz oranı ve ücret muafiyetine dair yeterli bilgilendirme yok





Reklam Kurulu toplantıda tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründe çevreye ilişkin beyanlarının kullanımına yönelik incelemeler gerçekleştirildi.





Yapılan incelemede, enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel “yeşil konut kredisi” ve elektrikli ve hibrit araçlara özel “yeşil taşıt kredisi” gibi kredi reklamlarında ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedildiği fakat bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edildi.





10 bankaya 'reklamları durdurma' cezası





Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin olarak “cazip” ve “uygun” faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı ve son olarak gerçekleştirilen çevresel eylemlerin gerçekte olduğundan daha fazla etki yarattığı yönünde izlenim oluşturulduğu hususları tespit edildi.





Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlarla ilgili olarak, 10 banka hakkında reklamların “durdurulması cezası” uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazı ile bilgilendirme yapılmasına karar verildi.





Tüketicilerden kredinin gerçek maliyeti gizlendi





Finansal sözleşmelere taraf olan tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masraflar da belirtilmesi ve kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler, reklamın ana mesajında yer almalıdır. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından bir finansman şirketinin araç kampanyası reklamında, faiz oranlı kredinin şartı olarak alınan katılım ücretinin ana mesajda yer almadığını ve bu ücretin dahil olduğu yıllık maliyet oranı bilgisinin verilmediğini tespit edildi. Böylelikle tüketicilerden kredinin gerçek maliyetinin gizlendiği belirlendi. Bu gerekçelerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.











