Alan da mutlu satan da mottosu, Yüksek Kaliteli Ürün, Özgün tasarımlar ve Doğru Fiyat” sloganlı ürünlerle 13 yıldır ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Musullu Küçük Ev Aletleri,2024 yılı değerlendirme 2025 yılı strateji toplantısını Hatay’da gerçekleştirdi. Yeni ürünlerini ramazan ayı ile birlikte ilk kez piyasaya sunmayı planlayan Musullu, Uluslar arası bir marka olan National i bünyesine kattığının müjdesini bu toplantıda açıkladı.









Musullu 2025 yılında yüzde 30 büyümeyi hedefliyor Ekonomi









İHRACATA AĞIRLIK VERMELİYİZ





Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur Türkiye üreticilerinin çok başarılı ürünler ürettiklerini belirterek ihracata daha çok yönelinmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkemize döviz girdisini arttırılması gerektiğinde vurgu yapan Adil Bulur bunun iş dünyası için elzem olduğunu söyledi.









2025 YILINDA YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFİNDEYİZ





Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur Türkiye genelinde her yıl yüzde 30 oranında büyüme sağladıklarını buna pareler olarak müşterilerin talepleri doğrultusunda ürün yelpazesini de geliştirdiklerini belirtti. Musullu ürünlerinin kullanıldığı evlerde Musullu firmasının birer temsilcisi olarak gördüklerinin altını çizen Bulur ürünlerini tüketim amaçlı değil uzun süreli kullanım amaçlı ürettiklerine dikkat çekti.





2025 YILINDAN UMUTLUYUZ





Suriye’de ve Filistin’de savaşın bitmesi ile 2025 yılından ümitlendiklerini belirten Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur 2025 yılı inşallah çok güzel bir yıl olacak beklentimiz bu yönde şekilleniyor.





NATİONAL MARKASININ YILDIZI YENİDEN PARLAYACAK





National markasının yaklaşık olarak 15 yıldır bünyelerinde olduğunu ancak piyasaya yeni sürdüklerinin müjdesini veren Musullu yönetim kurulu Başkanı Adil Bulur “inşallah yakın zamanda Dünya piyasalarında National markası yerini alacak. Musullu olarak her yere her ülkeye ulaşmamız mümkün değil. Özellikle ihracatta ürünlerimizi National olarak belirledik. Bu manada partner firma olarak National markamız ile hareket etme noktasında ekiplerimiz çalışmalar yürütüyorlar inşallah bu çalışmalar neticesinde National markasının yıldızı yeniden parlayacaktır” şeklinde konuştu.







