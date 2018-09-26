Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete soruşturma

Spor

Benfica'nın emektar futbolcusu Luisao'dan zorunlu emeklilik kararı

Benfica'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Luisao futbolu bırakma kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1 sezon daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyordu. Ancak forma şansı verilmeyen emektar oyuncu takıma zarar vermemek adına futbolu bıraktı. Luisao, bu kararının ardından yeni mesleğini de açıkladı.