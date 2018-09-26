Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, dört akaryakıt dağıtım şirketi hakkında rekabetin korunması kanununu ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde bugün yayımlanan kurul kararında; BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik uygulamalarıyla rekabet kanununu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.
Soruşturma, şirketlerin rekabet kanununun rekabeti sınırlayıcı anlaşma, eylem ve kararlar hakkındaki 4. maddesinin ihlal edip etmediğini tespit edecek.