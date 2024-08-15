Rekabet Kurulu'ndan çimento sektörüne yakın takip

"Soruşturma, 4 teşebbüs hakkında uzlaşmayla sonuçlandırıldı ve yaklaşık 111 milyon lira idari para cezası uygulandı. Malatya'da devam eden soruşturmada ise 11 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında rakipler arasında müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması iddialarını inceliyoruz. Bu soruşturma kapsamında henüz uzlaşma başvurusunda bulunan firma bulunmuyor. Devam eden soruşturmalarımızın da önümüzdeki yılın nisan ve mayıs aylarında tamamlanacağını öngörüyoruz. Kurumumuzun başta deprem bölgesi olmak üzere hazır beton ve çimento sektörüne yönelik hassasiyeti ilk günkü gibi devam ediyor, sektöre yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek"