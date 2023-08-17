Rekabet Kurulu'ndan kozmetik sektöründeki 15 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, 13 Nisan'daki toplantısında; kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet yürüten bazı firmaların satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlere dayanarak 15 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, 2022 yılında bir kozmetik firması hakkındaki iddialar sonrası sektöre yönelik derinlemesine incelemelerde bulunmuştu. Marka sahibi firmalar ve zincir marketlerde yerinde incelemeler gerçekleştirilmişti. 14 firma hakkında açılan soruşturma uzlaşmayla sonuçlanmıştı.





Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,





Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(4),





ELCA Kozmetik Limited Şirketinin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(5),





Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(6),





Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ ve Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ'nin toplu dağıtım karteline katılmak; Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ'nin ise ayrıca yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için 23-18/343-M(7),

Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(8),





L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(9),





Neolife İthalat İhracat AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(10),





Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(11),





Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti.nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(12) sayılı kararları ile soruşturma açılmasına karar verildi.





Rekabet Kurulu ayrıca;

Ashley Joy Kozmetik Tic ve San. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(1) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile,





Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın topla dağıt karteline katılmaya ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik davranışlar bakımından uzlaşma usulü ile, internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile,





Farmakozmetika Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti.nin topla dagit karteline katilmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar vermiştir.















