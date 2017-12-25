Rekabet Kurulu'ndan Trakya Cam kararı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Glasshouse Bilgi Sistemleri AŞ'nin hisselerinin International Data Assurance SARL tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Hanwha Q Cells Hong Kong Ltd.'nin YEKA şartnamesi ve yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü ile imzalanacak YEKA sözleşmesi çerçevesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş enerjisini elektriğe çevirecek fotovoltaik güneş panellerinin üretimi ve bu kapsamda fotovoltaik güneş modülü üretim fabrikası, Ar-Ge merkezi ve elektrik üretim tesisinin inşası faaliyetlerini yürütmek üzere ortak girişim kurması işlemine onay verildi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile MEL2, MEL3 ve MEL4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ’nin belli oranda hissesini devralmasına izin verildi.

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Bainbridge Holding AŞ adına kayıtlı İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazın City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınması işlemine onay veren Kurul, Trakya Cam Sanayi AŞ ile 19 bayi arasında imzalanması öngörülen "Yetkili Bayilik Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

OYNAT 00:53 Araç ruhsatında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak

EKONOMİ Yeni yılda 10 süper proje!