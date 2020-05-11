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Ekonomi Rekabet Kurulundan üç devralma işlemine onay
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan üç devralma işlemine onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırırken, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından yapı kimyasalları sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata ve belgelendirmeye uygunluğunun kontrolü amacıyla kurulacak piyasa denetim sistemine ilişkin de menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Fio Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Pietro Fiorentini S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

LLC NTC Intourist, LLC Touroperator Intourist ve ITC Enterprises Limited’in tek kontrolünün AX Girişim Danışmanlığı AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti'nin hisselerinin tamamının Deutsche Telekom Business Solutions GmbH tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından yapı kimyasalları sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata ve belgelendirmeye uygunluğunun kontrolü amacıyla kurulacak piyasa denetim sistemine ilişkin Yapı Kimyasalları Sistemine Katılım Protokolü'ne, ilgili kanun çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

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