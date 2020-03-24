Ekonomi Rekabet Kurumu açıkladı Gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu açıkladı: Gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak

Rekabet Kurumu açıkladı: Gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak

Rekabet Kurumu, küresel Covid-19 salgını yaşanırken, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığının gözlendiğini ve bunlara karşı ağır idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Rekabet Kurumu'ndan gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı uyarı.
Rekabet Kurumu'ndan gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı uyarı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel COVID-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir.

Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir.

  • Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."

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