Rekabet Kurumu zincir marketlerden sözlü savunma alacak

Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının, Rekabet Kurumu tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

5 ZİNCİR MARKET İNCELEME ALTINA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor.” ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.

SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Rekabet Kurumu, konu ile ilgili açıklamasında "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak." dedi.

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