|
Ekonomi

Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmakta olan Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nun markasını çağrıştıran tabela ve logo kullananlara toplamda 1 milyon 110 bin liralık ceza kesti. Konuya ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Semih Sırrı Özdemir tarafından yapılan açıklamada, ''Ticarette bulunan kişiler rakipleriyle karıştırılmalarına yol açacak önlem ya da yöntemler kullanmamalıdırlar'' ifadelerini kullandı.

09:33 . 30/05/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu andıran tanıtımla vatandaşın yanıltıldığına ilişkin şikayetler üzerine 206 dosyayı inceledi.


190 dosyada mevzuata aykırı uygulama tespit ederek söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira ceza uyguladı. Peki, firmalar logo ve reklam yaparken nelere dikkat etmeli? Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Semih Sırrı Özdemir, konuyla ilgili şunları ifade etti:


"Reklam hukuku ve ticaret hukuku çerçevesinde, ticarette bulunan kişiler rakipleriyle karıştırılmalarına yol açacak önlem ya da yöntemler kullanmamalıdırlar. Dükkanın kapısında doğrudan kullanılan görsellerin ilgili kamu iktisadi teşebbüsünü andırdığı iddiasını görüyoruz."


Yanıltıcı reklamlara yaptırım


Reklam Kurulu, doğru ve dürüst reklam yapmama, itibardan haksız şekilde yararlanıldığı gerekçesiyle cezai yaptırım uyguladı.


Özdemir uygulanan yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:


"İşletmeler açısından öncelikle ilgili reklamların durdurulması kararı uygulanıyor, ihlalin ağırlığıyla bağlantılı olarak reklam kurulu tarafında idari para ceza uygulanıyor. İlgili ihlalin sadece o il o bölge sınırlarıyla dikkate alarak her bir işletmeye ayrı ayrı 34 bin 701 lira idari para cezası uygulamış ve durdurulmasına karar vermiştir."


#Reklam Kurulu
#Et ve Süt Kurumu
#yanıltıcı reklam
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti’nin seçim beyannamesinde neler var?