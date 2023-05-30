Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara ceza yağdırdı

İnsan beyni değirmen taşı gibi çalışıyor. Ne atarsan öğütüyor. Atmazsan kendini yiyor. Midemiz ise beyin gibi değil, biraz seçici. Gelenleri beğenmezse almıyor. Aldıysa kusuyordu. Eskiden, yani gıda teknolojisinin gelişmediği, organik doğal gıdaların hâkim olduğu dönemlerde. *** Gıda teknolojisini kullanan küresel sermayeli gıda şirketleri midenin bu seçiciliğini keşfettiği için önce mideyi aldatma yollarını aradılar. Ve buldular. Şöyle yapıyorlar: Beyin değirmen taşı gibi ne veriliyorsa onu öğüttüğü