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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum'da rekor turist beklentisi

Rekor turist beklentisi

BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala, erken rezervasyonlar geçen yıla göre arttığını, çok olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, bu rezervasyonların iptalleri olmaz ise geçen yıla oranla yabancı turist açısından yüzde 30-40 aralığında bir artış olacağını söyledi.

AA
Turist
Turist

Türkiye'nin önde gelen tatil yöresi Bodrum'da turizmciler, bu yıl erken başlayan sezondan oldukça umutlu olduklarını bildirdi.

Yarımadanın etrafını çevreleyen koyları ve dünyaya mal olmuş tarihi kültürüyle dikkati çeken Bodrum, bu yıl da sezonu hareketli geçirmeye hazırlanıyor.

İlçenin farklı noktalarında hizmet veren oteller, özellikle üst düzey misafirler ile Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Bu misafirlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissetmeleri için turizmciler tarafından her türlü olanak sağlanıyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine, bu yıl ilçeyi tercih eden misafirler arasında Almanlar ve İngilizlerin başta geldiğini söyledi.

Rusya'dan da iyi bir yoğunluk beklediklerini belirten Kavala, "Bu yıl bunun gerçekleşeceğini ve geçen yıla göre çok daha fazla olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Kavala, tatilcilerin erken rezervasyona çok önem verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Erken rezervasyonlar geçen yıla göre kesinlikle arttı. Çok olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, bu rezervasyonların iptalleri olmazsa geçen yıla oranla yabancı turist açısından yüzde 30-40 aralığında bir artış olacaktır."

Yoğunluğun sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

İlçedeki bazı otellerin mart ayında hizmete açıldığını ifade eden Kavala, otellerin iyi bir doluluğa ulaştığını ve bu yoğunluğun sezon sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

İçmeler mevkisinde hizmet veren Labranda TMT Bodrum Resort Genel Müdürü Cemil Moralılar ise bu yıl tesislerini 17 Mart'ta açtıklarını ve o günden bu yana iyi bir yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

  • Yerli ve yabancı misafirlerin rahatı için kış ayında başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Moralılar, şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda Türkiye'ye turist getiren tur operatörüyüz. Bu sezon için kendimiz uçak seferi koyduk. Bu yıl Türkiye'ye inanıyor ve güveniyoruz. Turizm sezonunun çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Bu nedenle 17 Mart'ta uçağımızı indirdik. Bu aydan itibaren haftada iki gün Almanya'nın değişik şehirlerinden charter sefer yapacağız. Bunun haricinde Fransa, Avusturya, İngiltere ve İsviçre'den de kendi tur operatörlerimizle turist taşıyoruz. Güvenimiz oldukça yüksek."

Mayıs ayı için yüzde 80'lik doluluğa ulaştıklarına dikkati çeken Moralılar, "Şu anda Alman, Fransız ve Hollandalı misafirlerimize hizmet veriyoruz. Önümüzdeki günlerde Hollandalı turist sayısı da artacak. Güzel bir karma turist yoğunluğu olacak." diye konuştu.

Moralılar, yabancı turistlerin Türkiye'den çok mutlu ayrıldıklarına işaret ederek, bunu uluslararası değerlendirme sitelerinde yapılan olumlu yorumlardan görebildiklerine dikkati çekti.

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