Renault Boreal sahneye çıkıyor: Türkiye'de üretilecek, 50 ülkeye ihraç edilecek

Aralık 2023'te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon euroluk yatırım kararının ikinci büyük hamlesi duyuruldu. Renault Duster'ın ardından, yeni SUV modeli Renault Boreal'in de Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretileceği açıklandı. 2026 itibarıyla üretime başlanacak model, Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.





"Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Türkiye'nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmek, şirket olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve dünyanın önde gelen ekonomi merkezleri arasında yer almasını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, ‘Renault Uluslararası Oyun Planı 2027' kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon euroluk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında ülkemizde üretilecek ve dünyada 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu kıymetli ortaklık vesilesiyle hayat bulan Renault Boreal'in ülkemize ve otomotiv sektörüne hayırlı olmasını dilerim."

"Boreal modelimizle birlikte, Renault'nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım atıyoruz" diyen Renault CEO'su Fabrice Cambolive, "Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor" ifadelerini kullandı.





Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet şöyle konuştu: "Marka olarak, uluslararası pazarlara uygun şekilde geliştirilen yeni C SUV segmentindeki modelimiz Boreal'i tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Brezilya'da üretilecek olan Boreal, 2026 yılından itibaren Türkiye'de de banttan inecek. Eylül 2024'te satışa sunulan Duster'ın ardından, Boreal ile birlikte Türkiye'ye yönelik Uluslararası Oyun Planı'nın ikinci adımını atıyoruz. Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor. Ve daha fazlası da gelecek, çünkü 2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault'nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor. Güçlü ortağımız OYAK ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz."





Türkiye, Renault'nun stratejik üretim üssü oluyor

Yapılan açıklamaya göre marka, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında uluslararası pazarlara odaklanarak, 3 milyar euronun üzerinde bir yatırımla 8 yeni model sunacak. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'de düzenlenen toplantıda, bu modellerden dördünün OYAK ve Renault iş birliğiyle Türkiye'de üretileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Marka, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye bu stratejinin merkezine yerleşiyor. Duster'ın üretiminin ardından, şimdi de Boreal'in Türkiye'de üretilecek olması, bu dönüşüm stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Boreal'in üretimiyle birlikte, markanın küresel üretim ağı içerisinde Türkiye'nin rolü daha da güçlenmiş olacak.





Boreal'in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya'nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye'de Bursa'da üretilecek. Türkiye'deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50'den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.





Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, sadece bir pazar olmaktan çıkarak marka için stratejik bir üretim ve ihracat üssü haline geliyor. SUV satışlarının toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturduğu Türkiye, yüksek katma değerli Boreal gibi C segment SUV modeller için önemli bir potansiyel barındırıyor. Marka, Boreal ile Türkiye'deki üretim gücünü uluslararası başarıya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda marka, 2027 yılına kadar Avrupa dışı pazarlarda araç başına cirosunu 2019 yılına kıyasla iki katına çıkarmayı amaçlıyor.





Renault Grubu'nun Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ivan Segal, "Boreal, sadece yeni bir model değil; uluslararası hedeflerimizin güçlü bir yansıması. Yüksek beklentilere sahip müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Curitiba'dan sonra Bursa'da üretilecek olan model, Uluslararası Oyun Planı'nın dördüncü ürünü olarak C segmentindeki büyüme stratejimizin önemli bir adımını temsil ediyor" dedi.





Renault ve Ampere Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, "Model, markanın yeni tasarım dalgasını, diğer bir deyişle, ince çizgiler ve hassas şekillerin tamamlayıcı teknik unsurlarla birleştiği estetik ve etkileyici bir duruşu somutlaştırıyor. Her ayrıntısıyla zarif ve Avrupa'da sunduğumuz en güncel ürünlerimizle uyumlu. Dengeli gövde orantıları yoldaki varlığını net şekilde hissettirmesini sağlıyor. Konfor ve desteği birleştiren yeni ön konsol, özenle seçilen malzemeler ve vücudu zarifçe saran koltuklarıyla ferah ve modern kabiniyle yolculuklarda fark oluşturuyor" dedi.





Renault Ürün Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno Vanel, "Markamız, Boreal'le birlikte, Avrupa dışındaki yeni stratejisine ışık tutarak uluslararası gelişiminde yeni bir adım atıyor. Renault Group'un modüler platformunda tasarlanan model, markanı C segmentindeki varlığını sürdürülebilir şekilde güçlendirerek müşteriler için maksimum katma değer, verimlilik ve faydalı teknolojiler sunacak. Model, günümüzün markamızın modellerinin tüm DNA'sını açıkça yansıtıyor" dedi.

Modelin özellikleri şöyle açıklandı:

Marka, C segmenti SUV pazarında küresel referans olma hedefini yeni modeli Boreal ile bir adım ileri taşıyor. Model, ilk günden itibaren Latin Amerika, Türkiye, Orta Doğu ve Akdeniz pazarlarının özel beklentilerine göre şekillendirilmiş bir model.





Güçlü ve dayanıklı tasarımı, teknolojik donanımı ve prestijli duruşuyla dikkat çekiyor. Modelin dış tasarımı, markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. 4,56 metre uzunluğunda, 1,84 metre genişliğinde ve 1,65 metre yüksekliğindeki araç, C segmentinin merkezinde konumlanıyor. 2,70 metre aks mesafesi ve akıcı siluetiyle hem estetik hem de geniş yaşam alanı sunuyor. 19 inç jantlar, çift renkli tavan, alüminyum koruma şeritleri ve panoramik sunroof gibi unsurlar araca dinamik bir karakter kazandırıyor.





İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla tam uyumlu sistem, bağlı yaşam deneyimini üst seviyeye taşıyor.





Ön konsol ve koltuklarda yumuşak kaplamalar ve lazer işlemeli dekoratif parçalar dikkat çekerken, 48 renkli ortam aydınlatması, sürüş moduna göre otomatik değişiyor. Masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, USB-C girişleri ve kablosuz şarj gibi donanımlar öne çıkıyor. 586 litrelik bagaj hacmi, katlandığında 1.770 litreye ulaşıyor.





Model, Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi, şehir içi manevralarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptif LED farlar her koşulda optimum görüş sunuyor





Model, 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzımanla geliyor. Türkiye pazarı versiyonu 138 hp güç üretebiliyor ve 240 Nm torka kadar çıkabiliyor. Versiyona bağlı olarak, model satıldığı pazarlarda segmentindeki en iyi performanslardan birini sunarak 0'dan 100 km/s hıza 9,26 saniyede ulaşıyor. Stop & Start sistemi sayesinde düşük yakıt tüketimi ve emisyon seviyeleriyle dikkat çekiyor.



