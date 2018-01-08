EkonomiRenault Clio 5 Bursada üretilecek
OTOMOTİV

Renault Clio 5 Bursa'da üretilecek

Renault Clio 5 Bursa'da üretilecek

Üretim yeri 2010-11 yıllarında Türkiye ile Fransa arasında diplomatik kriz çıkartan Renault Clio'nun yeni modelinin Bursa'da üretilmesine karar verildiği ortaya çıktı. Bursa’da BJA kodu ile Clio 5 üretimi için çalışmalar çoktan başlarken, yeni model için üretim hatlarının kurulumu da devam ediyor.

Haber MerkeziDiğer
Renault Clio 5 Bursa'da üretilecek
Renault Clio 5 Bursa'da üretilecek

2012 yılından bu yana Bursa’da üretilen ve geçtiğimiz yıl Avrupa’da en çok satılan ikinci otomobil olan Renault Clio 4, bu yıl sonunda tamamen yenileniyor.

ÇALIŞMALAR ÇOKTAN BAŞLAMIŞ

Hürriyet'in ulaştığı Renault’a yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Bursa’da BJA kodu ile Clio 5 üretimi için çalışmalar çoktan başlamış. Yıl sonunda devreye girecek yeni modelin Oyak Renault’un Bursa fabrikasındaki üretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ederken, montaj hatlarının kurulumunda bir çok yerli ve yabancı firmanın çalıştığı da gelen haberler arasında.

YAKINDA İLK PROTOTİPLER ÜRETİLECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartamayacağı çünkü gövde üretim hatlarının büyük bir kısmının tamamlandığı söyleniyor. Hatta çok yakında ilk prototiplerin üretimlerine başlanacağı ve bu kadar büyük bir yatırımdan geri dönülemeyeceği ifade ediliyor.

YATIRIM TUTARI BİLİNMİYOR!

Yatırım tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmazken mevcut Clio 4’ün üstünde olacağı iddialar arasında. Oyak Renault, 2012 yılında Clio 4’e 250 milyon Euro’ya yakın yatırım yapmıştı.

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