Ekonomi Renault Nissan ile daha eşit ilişkiler hedefliyor
OTOMOTİV

Renault Nissan ile daha eşit ilişkiler hedefliyor

Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Fransız otomotiv üreticisi ile Japon Nissan arasındaki ilişkinin "daha eşit olması gerektiğini" söyledi.

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Haber Merkezi AA
Renault Nissan ile daha eşit ilişkiler hedefliyor
Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Renault'un, Nissan'daki hissesinin yüzde 15'e düşürülmesi gündemde.

Nissan'ın mevcut hisse sevisesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Japon Nikkei kuruluşuna verdiği röportajda, son sürece değinen İtalyan yönetici de Meo, "(iki firmanın ittifakında) başka bir sayfa açılmasının" gerektiğini söyledi.

Partnerliği yeniden tanımlamak istediğini kaydeden de Meo, ilişkinin "daha eşit olması gerektiğini" belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." dedi.

"Uçida-san ile haftada iki, üç kez görüşüyorum"

"Her şirket neyde en iyi ise onu yapmalı. Bu (ittifakın) ruhtur" diyen de Meo, Renault hisselerinin olası satışı konusunun "hassas mesele" şeklinde niteleyerek yorum yapmadı.

Müzakerelerin sona ereceği tarihi işaret etmeyen de Meo, Nissan CEO'su Makoto Uçida ile sağlam ilişkisini vurguladı ve "Uçida-san ile haftada iki, üç kez görüşüyorum" dedi.

Hedef EV

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse seviyesinin düşürülmesi lehine hareket ettiği tahmin ediliyor.

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