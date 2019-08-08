Renault'dan ağustos ayı kampanyası

Renault, ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunarken, markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Renault'nun ağustos ayı kampanyası kapsamında, Clio HB 69 bin 250TL'den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle, Captur ise 120 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL'den başlayan aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Artan ödeme seçeneği için 1,73'ten başlayan faiz oranları yer alırken, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50 bin TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

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