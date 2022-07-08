Reşat 104 yıl sonra yeniden basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla 104 yıl aradan sonra Reşat altın basımına yeniden başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlattı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin üretim hakkında bilgi verdi.

VATANDAŞ İLGİ GÖSTERİYOR

Vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünde gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını belirten Şahin, üretim hakkı sadece Darphane'de olan Reşat altınların, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde tekrar üretilmeye başlandığını söyledi. Şahin, 5 farklı gramda, 22 ayar (916,6 milyem) olarak üretilen bu altınların, aslına uygun şekilde ayar ve ağırlık toleranslarının binde iki olarak üretildiğini ve piyasaya arz edilmeye başlandığını bildirdi.

7 TANE YILDIZ VAR

Abdullah Yasir Şahin, Reşat altınların ön yüzünde V. Mehmed Reşad'ın tuğrasının, çapraz iki meşale ile defne yaprağından çelenk yer aldığını bildirdi. Tuğranın alt kısmında Mehmed Reşad'ın cülusunun kaçıncı yıl dönümünde basıldığının yazıldığını dile getiren Şahin, "Tuğranın yanında ise 'Reşad' yazar. Yine ön yüzün üst tarafında da 7 tane yıldız vardır. Sikkelerde yer alan meşale bilgiyi, aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Yapraklı defne dallarından oluşan çelenk, zorluklara tahammülü, gücü, sabrı, bilgeliği ve barışı temsil eder. Yedi adet yıldız ise çeşitli Anadolu ve Rumeli’de bulunan eyaletleri temsil eder. Arka yüzünde İstanbul'da basıldığını belirten 'Azze nasruhu duribe fi Konstantiniyye' yazısı, hemen altında ise Mehmed Reşad'ın tahta çıktığı Rumi '1327' tarihi yer alır."

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8 bin 300 adet üretildi

Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının 1918’den sonra üretilmediğini ancak piyasada alım-satımının sürdüğünü kaydetti. Şahin, şu anda 8 bin 300 adet orijinal Reşat altın ürettiklerini belirterek “Bunları vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzerine kuyumculara veriyoruz. Vatandaşlarımız alacakları Reşat altının Darphane tarafından basıldığından emin olsun. Piyasada sahteciliği çok yaygın” dedi. Şahin, Reşat altının piyasada değerine ilişkin soru üzerine, “Şu anda 6 bin 400-6 bin 450 lira aralığında ancak, fiyat değişebiliyor” şeklinde konuştu.