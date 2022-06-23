Resesyon endişesiyle petrol ve bakır çakıldı

Dünyada resesyon endişeleri artarak devam ediyor. Uzmanların ardı ardına yaptığı ‘resesyon’ uyarıları, metal fiyatlarında hızlı gerilemelere yol açarken, petrolde de sert düşüşler yaşandı. Bakırın libresi dün 3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü. Bakır tezgah üstü piyasada ise yüzde 2,4 azalışla 3,9870 dolar seviyelerinde seyretti. Bu arada, alüminyum ve kurşunda yüzde 2, nikelde yüzde 2,5'in üzerinde, çinkoda da yüzde 0,4 üzerinde kayıplar görüldü.

BAKIR REFERANS EMTİA

Analistler, bakırın küresel ekonomik aktivitede ve özellikle sanayi üretiminde baz alınan referans emtia olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yanında resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla bakıra olan talepte kayda değer azalışlar görüldüğünü ifade etti. Resesyon endişesinden petrol fiyatları da nasibini aldı. 8 Haziran’da 124 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında dün resesyon endişesiyle yüzde 4’ten fazla düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 104 doların altını görürken, Brent petrol de 109 dolar seviyesine geriledi.

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KÖPÜK ALINIYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, petrol fiyatlarında oluşan köpüğün resesyon kaygılarıyla alındığını söyledi. Akyener, “Bu mevcut fazlalık, arz talep dengesindeki bozulmalardan kaynaklanıyor. Normalde olması gereken zaten 102-103 dolar seviyeleri. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı ambargo petroldeki fiyatları çok artırdı ve şu anda resesyon endişeleri ile birlikte yaşanan bu düşüş normal” dedi.

AĞUSTOS SONUNDA 105 DOLAR MAKUL OLUR

Çin’de yaşanan afetlerin ve resesyon beklentisinin kısa vadede petrol fiyatlarını düşürdüğünü ifade eden Akyener, “Resesyon ihtimali psikolojik bir baskı oluşturuyor. Bu da petrol fiyatlarını düşürüyor. Dünyada pandemi sonrası oluşan rafineri krizi halen devam ediyor. Bu yüzden petrol fiyatları tüm dünyada artış gösterdi. Ama ben 150 dolar seviyelerini göreceğini sanmıyorum. Brent petrolde ağustos sonuna kadar 105 dolar seviyeleri son derece makul olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Nouriel Roubini

Kriz Kahini’nden korkutan tahmin

‘Kriz kahini’ olarak ünlenen Nouriel Roubini’den piyasalar için korkutan tahmin geldi. 2008 küresel finans krizini tahmin ettiği için ‘kriz kahini’ olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini yıl sonuna dek ABD’de resesyon yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu. Roubini, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve tüketici güveni, perakende satışlar, üretim aktivitesi ve ev sahibi olma sayılarının sert şekilde yavaşladığına dikkat çekti ve resesyon için “Çok yakın durumdayız” diye konuştu. Roubini hem hisselerde hem de tahvillerde daha fazla düşüş öngördüğünü belirtti.

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