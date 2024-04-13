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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avlayanlara verilecek destek belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

12:14 - 13/04/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğ, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıklarından bazılarının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.


Buna göre; lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı destekleme kapsamında bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.


Balon balığının bertaraf işlemi

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.


Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemeler bulundurulacak.


Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak, karnı yarılarak ge Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de de en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.


27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ise yürürlükten kaldırıldı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#avcılık
#balon balığı desteklemesi
#Resmi Gazete
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