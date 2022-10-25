Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı İşte 2023 yılı büyüme ve enflasyon tahmini
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2023 yılı büyüme ve enflasyon tahmini

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, büyümenin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te yüzde 5 olması öngörülürken enflasyon hedefi ise gelecek yıl sonu için yüzde 24 olarak belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: İşte 2023 yılı büyüme ve enflasyon tahmini
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu.

Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Programa göre, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

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