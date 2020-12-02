Resmi gazetede yayınlandı: Balon balığı avlayana para verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.

OYNAT 00:32 Balon balığı kola kutusunu tek hamlede parçaladı Bulunduğu bölgede kendisinden başka tür balık yaşatmayan ve başka balıklar tarafından avlanılamayan balon balığının, teneke kola kutusunu parçaladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Balon balığının avlanması

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

FOTOĞRAF 11 Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Denizdeki hemen her şeyi yemek amacıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Balon balığının bazı semt pazarlarındaki balık tezgahlarında zehirli iç organlarının temizlenerek satışa sunulduğu iddiası, vatandaşları tedirgin etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın tehlikelerine dikkati çekti. Balığın iç organlarının ve etinin barındırdığı 'tetrodotoksin' adlı zehirden dolayı yenmesinin zararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, Biz de duyduk bu şekilde satış yapıldığını. Kesinlikle bu şekilde satış yapanlardan alışveriş yapmasınlar. Hele ki fleto balıkları hiç almasınlar. Hangi balığa ait olduğu belli olmayan bir et bu. Kaçaklar olabilir, farklı şeyler olabilir dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, bilimsel çalışmalarda balon balığının etinin de zararlı olduğunun tespit edildiğini, etinde zehir bulunduğunu belirterek yenilmemesini tavsiye etti. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, tezgahlarda balon balığının satıldığı iddiasının gerçek olmadığını belirterek, kesinlikle satışının yasak olduğunu söyledi. Balon balıklarının balıkçılara büyük zarar verdiğini anlatan Demir, Başımız bu balıkla dertte. Balıkçılarımız bu balığı yakalayınca ya denize salıyor ya da uygun şekilde imha ediyor. Zehirli bir balık olduğu için öldürüp, karaya da atmıyoruz, yiyen diğer hayvanlara da zarar verir. Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor dedi. Demir, çok sayıda balık türü olduğunu, balon balığına gelene kadar daha besleyici ve lezzetli balık türlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini tavsiye etti. Balon balıklarının balıkçılara büyük zarar verdiğini anlatan Demir, Başımız bu balıkla dertte. Balıkçılarımız bu balığı yakalayınca ya denize salıyor ya da uygun şekilde imha ediyor. Zehirli bir balık olduğu için öldürüp, karaya da atmıyoruz, yiyen diğer hayvanlara da zarar verir. Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor dedi. Demir, çok sayıda balık türü olduğunu, balon balığına gelene kadar daha besleyici ve lezzetli balık türlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini tavsiye etti. Semt pazarlarındaki balık tezgahlarında ise balon balığına rastlanmadı. Çoğunlukla çipura, sardalya, palamut, mercan, levrek, kupes, kaya levrek, hamsi, somon gibi balık türlerinin sergilendiği dikkati çekti. Balıkçı Yunus Narin, sokak aralarında elinde poşetle gezen bazı satıcıların balon balığı satışı yaptığını öne sürdü. Balon balığının başka balıklar adı altında pazarlandığını öne süren Narin, Mezgit diye satıyorlar. İçini temizleyip, poşete koyup 'yeni tuttum' diyerek satmaya çalıştıklarını duydum. Ama gözümle görmedim dedi. Narin, yaşlı bir kadının bu balıktan aldıktan sonra zehirlediğini duyduğunu da sözlerine ekledi. Bir başka balıkçı İlker Keklik, 40 yıldır babasının balıkçılık yaptığını belirterek, balon balığı kadar balıkçılara zarar veren bir başka balık türü olmadığını ifade etti. Tezgahlarda balon balığı satan balıkçı olmadığını anlatan Keklik, Tezgahta görürlerse 5 bin lira cezası var. Ancak mahalle aralarında temizlenmiş, fleto hale getirilmiş balıkların satıldığını biliyoruz. Uygun fiyata satıyorlar. Mezgit demelerinin sebebi ise fleto haldeyken birbirlerine çok benzerler dedi. Balıkçıların korkunç iddiası: Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar Balıkçıların ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı tür balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti. Balığın tezgahlarda satışının yasak olduğunu belirten balıkçılar ise fletosu çıkarılan balon balığının, mezgit balığıymış gibi poşetler içinde sokak aralarında satıldığını iddia etti.

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