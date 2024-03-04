Riyad'da iş birliği mesaisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan’da ikili temaslarda bulundu. Dün başlayan ziyaret kapsamında; Başkent Riyad'da mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yanı sıra, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile ayrı ayrı görüşen Bolat, iki ülke arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmak için önemli fırsat kapıları olduğunu açıkladı.

5 KONUYU KONUŞTUK

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile yaptıkları görüşmede ise ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarını ifade eden Bolat, belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini söyledi. Bolat, “El-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

El-Hukayl ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bolat; ulaştırma başta olmak üzere altyapı, konut projeleri, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir inşaat projelerindeki işbirliğini güçlendirmek için hayata geçirebilecek ortaklıkları istişare ettiklerine söyledi. Bolat, “Expo 2030 ve sonrasında birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'daki yeni projelerde firmalarımızın etkin şekilde yer alması için birlikte çalışacağız. Şirketlerimizin tecrübesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesindeki projelerinde iki ülkenin işbirliği için önemli olanaklar sunmaktadır. Bu işbirliğinin hayata geçmesiyle, Suudi Arabistan'da 2023 yılında 16 projeyle yaklaşık 3 milyar dolara ulaşan müteahhitlik hizmetlerimizi daha yüksek seviyelere çıkarmanın gayretinde olacağız” dedi.







