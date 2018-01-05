Rizeli mucit geliştirdi, Bakan denedi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gittiği Rize'ye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ziyaretinden renkli kareler ortaya çıktı.
RİZE SİMİDİ YEDİ
Esnaf ziyareti sırasında kavurma satan bir iş yerinin önünde caddede vatandaşlar ile birlikte oturan bakanlar Rize simidi ile birlikte kavurma ve bal yediler. Bakan Fakıbaba "Simidin ismini duydum, insanı dinç tutar ancak yemek şimdi kısmet oldu" dedi.
KENDİ YAPTIĞI SPREYİ DENETTİ
Sohbet sırasında Rizeli girişimci Habip Koçal kendi icadı olan ve baldan yaptığı "Andon" isimli boğaz spreyini Bakan Fakıbaba'ya tanıttı.
BAKANIN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Bakan Fakıbabaya sandık içerisinde organik Rize çayı hediye etti. Sandığı alan Bakan Fakıbaba, Uçakla geldim herhalde minibüsle geri döneceğim esprisi, çevresindeki güldürdü.