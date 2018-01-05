EkonomiRizeli mucit geliştirdi, Bakan denedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Fakıbaba Rizeli mucidin spreyini denedi

Rizeli mucit geliştirdi, Bakan denedi

Rize ziyaretinde vatandaşlar ile birlikte oturup Rize simidi ile birlikte kavurma ve bal yiyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya Rizeli bir mucit tarafından baldan yapılmış boğaz spreyi denetildi.

Haber MerkeziDiğer
​Rizeli mucit geliştirdi, Bakan Eşref Fakıbaba denedi
​Rizeli mucit geliştirdi, Bakan Eşref Fakıbaba denedi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gittiği Rize'ye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ziyaretinden renkli kareler ortaya çıktı.

Bakan Fakıbaba Rize ziyareti.

RİZE SİMİDİ YEDİ

Esnaf ziyareti sırasında kavurma satan bir iş yerinin önünde caddede vatandaşlar ile birlikte oturan bakanlar Rize simidi ile birlikte kavurma ve bal yediler. Bakan Fakıbaba "Simidin ismini duydum, insanı dinç tutar ancak yemek şimdi kısmet oldu" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya kendi yaptığı boğaz spreyini denetti.

KENDİ YAPTIĞI SPREYİ DENETTİ

Sohbet sırasında Rizeli girişimci Habip Koçal kendi icadı olan ve baldan yaptığı "Andon" isimli boğaz spreyini Bakan Fakıbaba'ya tanıttı.

Bakan Fakıbaba'nın esprisi, herkesi güldürdü.

BAKANIN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Bakan Fakıbabaya sandık içerisinde organik Rize çayı hediye etti. Sandığı alan Bakan Fakıbaba, Uçakla geldim herhalde minibüsle geri döneceğim esprisi, çevresindeki güldürdü.

Bakan Fakıbaba Rize ziyareti.

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