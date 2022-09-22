Rize’yi sekiz ayda bir milyondan fazla turist ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl ki turizm sezonunun yoğun yağışlı geçmesi ve yaşanan sel afetlerine rağmen ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 800 bin olarak gerçekleşirken, Rize’yi bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 37 bin 616 kişi ziyaret etti.

Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete girmesinin bu yaz sezonunda turizmin hareketli geçmesinde etkili olduğu belirtilirken, başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerine 931 bin 913’ü yerli, 105 bin 703’ü ise yabancı olmak üzere 1 milyon 37 bin 616 turist gezdi. Rize’de turist sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

Turistlerin Ayder Yaylası’ndan sonra bölgede en fazla ilgili gösterdikleri yerin ise 29 metrelik dev çay bardağı ile dikkat çeken Rize şehir merkezindeki Çay Çarşısı olduğu belirtildi. Günde binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği dev çay bardağı aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Dev çay bardağının seyir terasına çıkan ziyaretçiler buradan şehri fotoğrafladı, çay bardağı binasının önünde ise çektikleri fotoğraflar ve öz çekimlerle o anı ölümsüzleştirdi. Rize’nin vizyon projesi olan Dev Çay Barağı şeklinde binanın içerisinde bulunan 13D sinema ise misafirlerine çayın topraktan bardağa serüvenini anlattı. Çayın serüvenini sinemada duyu organları ile hisseden misafirler sepetten Rize bezine, tereyağından coğrafi işaretli Anzer Balı’na kadar şehre özgü ürünleri bu çarşıdan temin edebildi.

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