Ekonomi Robin Brooks Dolar/TL endeksindegerçek seviye 9,5
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Robin Brooks: Dolar/TL endeksinde gerçek seviye 9,5

Türkiye finans piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, doların gerçek değerinin 9,5 lira olduğunu, bunun üzerindeki fiyatlamaların köpük olduğunu söyledi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Robin Brooks: Dolar/TL endeksinde gerçek seviye 9,5
Robin Brooks

Türkiye finans piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, doların gerçek değerinin 9,5 lira olduğunu, bunun üzerindeki fiyatlamaların köpük olduğunu söyledi.

2018'DEKİ KUR DALGASINA BENZETTİ

Benzer bir hareketliliğin Ağustos 2018’de de görüldüğüne dikkat çeken Robin Brooks, üç yıl önceki sert hareketin ardından Dolar/TL’nin güçlü bir toparlamayla 5,5 seviyesine geldiğini hatırlattı.

TL’deki yüzde 30’a yakın değer kaybının suni olduğuna dikkat çeken Brooks, bu dalgalanmanın gelişmekte olan pazarları da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

2018’deki dalgalanmada benzer senaryonun yaşandığını ifade eden Brooks, ani düşüşün 2018 yılında yaşananlarla kıyaslanabileceğini vurguladı. TL’de 2018’de görülen toparlanmanın mevcut dalgalanmanın ardından da yaşanabileceğini aktaran Brooks, “Türkiye cari açık veren bir ülke ve piyasalara teslim olmak zorunda” diye konuştu.

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