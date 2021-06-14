Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım

Roketsan resmi Twitter hesabından geri sayımlı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda geri sayımın bitiminde roket fırlatımı görülüyor.

Animasyon filmi şeklinde yapılan paylaşımda bugün için 'Yarını bekleyin' ifadeleri yer aldı. Roketsan'ın bu paylaşımı heyecan uyandırdı.

Yarını bekleyin!#SevdamızBelli #Roketsan pic.twitter.com/WiWwO218Bl — Roketsan (@roketsan) June 13, 2021

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadeleri sosyal medyada da pek çok kullanıcı tarafından gündem oldu. Kullanıcılar tahminlerde bulunurken Roketsan henüz açıklama yapmadı.

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