Ekonomi Roketsandan merak uyandıran paylaşım
SAVUNMA SANAYİ

Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım

Roketsan resmi Twitter hesabından bugün için 'Yarını bekleyin' ifadesini kullanarak paylaşımda bulundu. Roketsan'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roketsandan merak uyandıran paylaşım
Roketsan'ın paylaşımı merak uyandırdı.

Roketsan resmi Twitter hesabından geri sayımlı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda geri sayımın bitiminde roket fırlatımı görülüyor.

Animasyon filmi şeklinde yapılan paylaşımda bugün için 'Yarını bekleyin' ifadeleri yer aldı. Roketsan'ın bu paylaşımı heyecan uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadeleri sosyal medyada da pek çok kullanıcı tarafından gündem oldu. Kullanıcılar tahminlerde bulunurken Roketsan henüz açıklama yapmadı.

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