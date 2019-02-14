Rolls-Royce 7 bin motor siparişi aldı

Yapılan açıklamada, Emirates’in ayrıca Trent XWB motorlu 30 adet Airbus A350 model uçak siparişi verdiği ve anlaşmaya Rolls-Royce uzun dönem teknik desteğinin de eklendiği belirtildi.

33'ÜNDE ROLLS ROYCE PARÇALARI KULLANILACAK

Rolls-Royce’un açıklamasında, şirketin Emirates’in 14 Airbus A380 uçağı için 900 adet motor teslim ederek, havacılık şirketinin Airbus A380 filosunun 33 adedinde Rolls Royce parçaları kullanılacağı duyuruldu.

Rolls-Royce Başkanı Chris Cholerton, Airbus firmasının A380 modelini 2021 yılından sonra üretmeyeceğini duyurması üzerine, Emirates’in kalan 17 Airbus A380 uçağı için motor üreteceklerini açıkladı.

Cholerton, Emirates’in Rools-Royce ve Airbus ile ilişkilerini derinleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi, “ Airbus A330-900 ve Airbus A350-900 uçaklarının Emriates filosuna katılmasıyla firma en fazla sayıda Trent motor kullanan firmalara arasına girecek. Biz de Emirates ve onların müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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