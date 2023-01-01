Roman konutlarının projesi hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roman vatandaşların bulunduğu bölgelerde yapılacak özel sosyal konut projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlle de roman olsun… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler…” ifadelerini kullandı. Kurum, projedeki örnek ev tasarımlarını paylaştı. Projelerin detayları da netleşirken, yatay mimari ve Romanların rahat edebileceği sosyal alanların fazlalığı dikkat çekti.

5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde 5 bin 133 konutun Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Projelendirmenin önemli bölümü tamamlanırken, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşması için çalışmalar hızlandı.

TOKİ GÜVENCESİYLE

TOKİ'nin öncülüğünde İstanbul Fatih'te, Yalova Bağlarbaşı'nda, Edirne Menzilahir'de, İstanbul Çatalca'da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere'de, İstanbul Sarıgöl'de kentsel dönüşüm projeleri geliştirildiği anımsatıldı. Ayrıca İzmir'in Selçuk ilçesinde 98 konutun yapımına ilişkin projelerin bitirilerek ihale sürecine başlandığı, Kocaeli'de yapılması düşünülen 300 konutun proje tasarımlarının tamamlandığı da aktarıldı.

Çanakkale.

ÇANAKKALE TAMAM, SIRADA EDİRNE VAR

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da İzmir Konak İkiçeşmelik mevkisindeki iki sokakta toplam 36 konutta cephe iyileştirme yapım sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, proje kapsamında mahallenin yaşayan dokusunun estetik, canlı ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, Çanakkale Arslanca'da 60 konutun proje sürecinin tamamlandığı ve yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne Keşan'da ise 120 adet konut ve 11 ticari birimin proje çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

12 İLDE UYGUN ÖDEME İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin ise 12 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada, "Her Roman'a Bir Yuva" anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önünün açılacağı vurgulandı.







