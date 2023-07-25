Rönesans'a 680 milyon sterlin kredi

İngiltere İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) tarafından sağlanan 680 milyon sterlin, Rönesans Holding’in Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayan yüksek hızlı elektrikli demir yolu inşaatının tamamlanmasına imkan tanıyacak. Türkiye’nin en büyük ikinci konteyner limanını 241,4 kilometre uzaklıktaki kent merkezine bağlayan hızlı tren yolu, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep’ten Mersin’e seyahat süresini 4 saat kısaltacak.

ULUSLARARASI ULAŞIMI DESTEKLİYOR

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen kredi sözleşmesi imza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demiryolu inşaatı projesinin uluslararası taşımacılığı desteklediğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu toplantıya katılmak istediğini ancak kabine programı nedeniyle bugün burada olamadığını aktaran Çelik, “Türkiye, bu projeye büyük önem verdi. Bu proje, uluslararası taşımacılığı desteklemektedir” dedi.

Ticaretimizi güçlendiren adım

İngiltere İhracat Bakanı Malcolm Offord ise iki ülke ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini vurguladı. Geçen yıl İngiltere’nin Türkiye'ye ihracatının 8,5 milyar sterline ulaştığını aktaran Offord, kısa süre önce, ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatı daha da artıracak güncellenmiş serbest ticaret anlaşması planlarını duyurduklarını bildirdi.











