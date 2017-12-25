Ruhsatta yeni dönem başlıyor

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve bu kuruluşça yönetimi ve güvenliği sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası, 2018'de araç ruhsatlarıyla ilgili büyük değişiklikler olacak. Ruhsat alma, ruhsat yenileme gibi işlemler bundan sonra Emniyet tarafından değil, noterler tarafından yapılacak.

NOTERLER RUHSAT İÇİN NE YAPACAK?

Araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta Emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış olacak. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve bu kuruluşça yönetimi ve güvenliği sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak.

RUHSAT ÜCRETİNİ 5 BAKANLIK BELİRLEYECEK

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

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RUHSAT GÖNDERİMİ HEMEN YAPILACAK

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, noterlerin ruhsat işlemleri için gereken hazırlığı yaptıklarını söyleyerek, "Tescil işlemi Emniyet birimlerince yapılıyor ama artık tescil ve sicil işlemlerinin TNB gözetiminde gerçekleştirilecek. Bunun için de Araç Tescil Sistemi (ARTES) kurduk. Ruhsat olarak adlandırılan aracın sahiplik işlemini 2018'den itibaren biz yapacağız yani ruhsatı artık biz vereceğiz. Ruhsat gönderimi daha önce bir ayı bulurken, uygulamanın noterlere geçmesiyle satış sözleşmesinin yapıldığı anda verilir hale gelecek. Vatandaşın yararına bir uygulama. Bütün araçların sicil kayıtları da noterliklerde tutulacak. Tescil işleminde sadece satış ve devir yok. Araç üzerinde yapılacak motor şasesi yenilemesinden boyatmaya kadar her türlü değişiklik tescile giriyor."

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Tutar, illerde belirli sayıda trafik tescil şube müdürlüğü varken, her mahallede ve caddede bir noter bulunmasının vatandaşın işini kolaylaştıracağını söyledi.

2017 RUHSAT İŞLEMLERİ NE KADAR?

Ruhsat alırken 2017'de şoförler odasından nakil dosyası, 1.25 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira iken, araçların LPG'li sisteme ya da benzinli sisteme dönmesi durumunda motorlu araç tescil belgesi 88 lira, araçtaki değişikliklerin işlenmesi durumunda ödenecek miktar 88 lira. 2018'in ruhsat yenileme ve ruhsat çıkarma fiyatları ise henüz belli olmadı.

OYNAT 00:53 Araç ruhsatında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak

RUHSAT NASIL ÇIKARILIR?

Trafik Tescil İşlemlerini yaptırmak üzere; faturalı araç alanların Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bulunan adresin bulunduğu tescil biriminden, 2. El araç alanların Noter tarafından verilen araç tesciline ilişkin geçici belgenin alt kısmında bulunan not bölümünde belirtilen Tescil Birimine başvurması gerekir.

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Araçlarda yapılacak her türlü iş ve işlemler, araç sahiplerinin bizzat kendisi veya kanuni temsilcilerinin, (Noterden Vekaletli ) vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte müracaat etmeleri suretiyle yapılır. Belge yenileme işlemleri tüm tescil kuruluşlarından yaptırılabilir. Bu işlemler için bulunulan ilçenin trafik tescil müdürlüğüne gitmek gerekiyordu. Şimdi bu işlem için noterlere başvurulacak.

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