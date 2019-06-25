Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Rus polisinin ardından askeri de Türkiyeye geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus polisinin ardından askeri de Türkiye'ye geliyor

Rus polisinin ardından askeri de Türkiye'ye geliyor

Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamış ve Türkiye'yi yasaklı ülkeler listesine almıştı. Yıllar sonra Rusya'da İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin, Türkiye'de tatil yapabilmesine imkân sağlayan karar çıkmıştı. Bu kararın ardından yeni bir haber daha geldi. Rusya, polislerden sonra askerlerine de Türkiye'de tatil yapma izni vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Rus askeri
Foto/arşiv: Rus askeri

Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi.

YASAK KALKTI, RUS POLİSLER TATİLE TÜRKİYE'YE GELECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2014 yılında Rusya'da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere gitmesinin ve tatil yapmasının yasaklandığını anımsattı.

"ORDU İÇİN DE İZİN ÇIKACAK"

Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını belirtti.

Bu kararın son derece önemli olduğuna işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu'ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz."

Ayık, uzun süre Türkiye'ye gelemeyen bu insanların Türkiye'yi özlediğini vurguladı.

Kararın yeni olması nedeniyle henüz rakamlara yansımadığını ifade eden Ayık, "Sonbahar döneminden itibaren rakamlardaki yansımasını göreceğiz. Gerçek rakamsal artışları ise 2020 yılında net olarak görebiliriz. Tahminlerimize göre Rus ziyaretçi sayısında ilave minimum bir milyonluk bir artış bekliyoruz." dedi.

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TURİZMDE ÇOK CİDDİ BİR HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye turizmi açısından önemli bir karar olduğuna dikkati çekti. Son 4 yıldır Rus polisinin farklı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Atmaca, "Daha önceden Türkiye'de tatil yapmış Rus güvenlik görevlileri vardır, bu kişiler gerek hizmet kalitesi gerekse ürün çeşitliliği açısından yeniden ülkemizi tercih edeceklerdir." diye konuştu.

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