​Rus turistler sezonu açtı

Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Bağlıkaya, yeni tip koronavirüs salgınının dünyanın her yerini ansızın etkisi altına aldığını belirtti.

Salgının tüm dünyada yıkıcı etkilerinin olduğunu dile getiren Bağlıkaya, 2020’de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye turizminde de yüzde 70’e yakın gerileme yaşandığını ifade etti. Bağlıkaya, turizmi canlandırmak, daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, sektörü de turizm sezonuna hazır hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Firuz Bağlıkaya

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GİRİŞLER BAŞLADI

Türkiye dışında Avrupa’daki kaynak ülkelerde de aşılamanın artmasının 2021 turizm sezonuna pozitif yansıyacağını düşündüklerini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında da bir döviz girdisi bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna’dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15’inden itibaren hızlanacak. Onun arkasından gelecek İngiltere ve Avrupa pazarı da ‘aşı karnesi’ ile ilgili gelişmelere bağlı, daha onun kuralları belirlenmedi ama Türkiye her halükarda en az 25 milyon civarında turist alacaktır.”

Recep Yavuz

İKİNCİ KRİZ ATLATILAMAZ

Pandeminin başından beri Güvenli Turizm Sertifikası ile en hızlı ve etkin tedbirleri alıp, 300’e yakın maddeyi hayata geçirerek bir adım öne geçmiş Türkiye’nin, bütün tatil birimlerindeki avantajlarla rakip ülkeleri tedirgin ettiğine dikkati çeken Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, şu çağrıda bulundu: “Eğer haritanın rengi değişmezse bütün bu emekler boşa gidecek ve vaka sayıları nedeni ile Türkiye’yi mümkün olduğunca yaz sonuna öteleyecekler. Artık sorumluluk biz vatandaşlarda. İyi kötü herkes nasıl korunabileceğini öğrendi ve aslında sadece buna dikkat etmesi gerekiyor. Zira aramızda yaklaşık her 20 kişiden biri virüs bulaştırma riski taşıyor. Turizm ikinci bir kriz yılını kaldıramaz. İkinci bir kabus yılı olmasını istemiyorsak ve üzerimize düşeni yapmalıyız.”