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Ekonomi Rusların kripto para işlemlerine 10 bin avro sınırı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusların kripto para işlemlerine 10 bin avro sınırı

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin avro ile sınırlandırdı.

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Haber Merkezi AA
Rusların kripto para işlemlerine 10 bin avro sınırı
Foto/arşiv

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin avro ile sınırlandırdı.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den yapılan açıklamada, Rusya'daki kullanıcılara yönelik hizmetlerde değişiklik yapıldığı bildirildi.

AB'nin Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu 5'inci yaptırım paketi kapsamında kripto işlemlere de sınırlama getirdiği anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Binance'nin Rus vatandaşları, Rusya'da ikamet eden kişiler veya Rusya'da yerleşik tüzel kişilere hizmetleri 10 bin avroyla sınırlandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlama kapsamına giren hesaplardan sadece para çekilebileceğine işaret edilerek, söz konusu hesaplara para yatırılamayacağı veya alım satım yapılamayacağı belirtildi.

Belirlenen 10 bin avroluk sınırın altındaki işlemlerin söz konusu kısıtlamadan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, kripto hesap bakiyesi 10 bin avroyu aşan Rus kullanıcıların pozisyonlarını 90 gün içinde kapatabilecekleri bildirildi.

Rusya'da vatandaşlar, tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyordu.

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