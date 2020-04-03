Ekonomi Rusya ekonomisi zor durumda Putin Güvenlik Konseyini topladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya ekonomisi zor durumda: Putin Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomideki durumu görüşmek üzere video konferansla Güvenlik Konseyini topladı.

Kovid-19'la ilgili durumunun bölgelere göre değiştiğine dikkati çeken Putin, "Her yerde farklı durum söz konusu. Ekonomi zaten zor durumda. Tek seferde ekonomik faaliyetleri sınırlamak, işletmeleri ve kurumları kapatmak mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Putin, federal ve yerel yönetim arasında etkileşimin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle hiçbir ülke kabul etmedi: Gemideki Türklerin test sonuçları açıklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 15 kişi, 8 Mart günü bir Türk firması tarafından Yunanistan'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya'da bir tersanede çalışmak üzere yola çıktı. İddiaya göre gemideki mürettebatta bir süre sonra koronavirüs taşıyan kişilerin olduğu öğrenildi.
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Gemi bu nedenle Yunanistan'ın Pire limanı yakınlarında açıkla bekletilmeye başlandı.
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Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
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Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Title
Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor
Koronavirüs nedeniyle hiçbir ülke kabul etmedi: Gemideki Türklerin test sonuçları açıklandı
Yunanistan'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya'da bir tersanede çalıştırılmak üzere Aydın'ın Germencik ilçesinden ayrılan 15 kişi, gemideki 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu iddiasıyla hiçbir limana kabul etmedi. Gemide bulunan 152'si Türk, toplam 383 kişi 21 Mart'tan beri denizde bekletiliyor. Yunanistan'dan gelen son bilgilere göre toplam 383 yolcusu bulunan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.


Karantina şartlarına uymayanlara idari ceza

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, evlerinde tedavi gören Kovid-19 hastalarına durum ve konumlarını takip eden uygulamalı cep telefonlarının dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamayı kullanmayarak karantina şartlarına uymayanlara idari ceza verileceği kaydedildi.

4 bin 149 vakanın bulunduğu Rusya'da 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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