Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.
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8 dakika önce
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
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