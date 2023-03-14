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Ekonomi

Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.

11:00 . 14/03/2023 Salı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...




#Tahıl Koridoru
#Rusya
#Karadeniz
8 dakika önce
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Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
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