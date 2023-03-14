Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması

Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı.
Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cenevre’de dün yapılan görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdiklerini açıklamıştı.
'Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir'
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.
Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bakan Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir." denildi.