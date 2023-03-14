Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

"Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır. 13 Mart'ta BM koordinatörlüğünde Cenevre'de; BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır."

"Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır. 13 Mart'ta BM koordinatörlüğünde Cenevre'de; BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır."

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bakan Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir." denildi.