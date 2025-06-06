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Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü

14:306/06/2025, Cuma
AA
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Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü
Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde azalmaya devam ettiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirdi.


İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceği ifade edildi.


Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi.


Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4'e düşeceği belirtildi.


Rusya Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesi

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.


Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti. Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.


Banka son faiz indirimini Eylül 2022'de yapmıştı.



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