Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

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Levent'te bulunan AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı: Can kaybı ve yaralanan bulunmuyor

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'de bulunanlar tahliye edildi. Yangın yapılan müdahaleler sonrası söndürüldü. Olay yerine gelerek açıklama yapan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, can kaybı ve yaralanan olmadığını söyledi.