Ekonomi Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Rus Rublesi

Rusya Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada, tüketici talebi ve fiyatlarının hafif bir şekilde arttığı belirtildi.

Enflasyon beklentilerinin yükseldiğinin kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun 12 Aralık itibarıyla yüzde 12,7 seviyesinde olduğu, yıl sonu itibarıyla da yüzde 12 ila 13 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.

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