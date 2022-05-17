Rusya Renault’yu 1 rubleye kapattı

Fransız otomobil devi Renault, Rusya’dan tamamen ayrıldı. Rusya’dan 27 Nisan’da yapılan açıklamada, Renault’nun Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceği duyurulmuştu. Rusya, üretimin devam edeceğini ve araçların Moskoviç adıyla satışının süreceğini açıkladı.
Fransız otomobil devi Renault, tarihi yaptırımlarla boğuşan Rusya’dan tamamen ayrıldı. Şirket, RENA.PA’nın Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ’daki çoğunluk hissesini sattı. Renault, AvtoVAZ’ın yüzde 67.69’unu elinde bulunduruyordu. Anlaşma sonrası hisselerin yeni sahibi Nami adlı Rus Otomobil Araştırma ve Geliştirme Merkezi oldu. Anlaşma, hisselerin 6 yıl içerisinde geri alınabilmesini kapsıyor.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, Renault’un Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti. Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, AvtoVAZ için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.
OYAK RENAULT ÜRETİMİ ARTIRABİLİR
Rusya ise Fransız Renault’un ülkeden çıkışının ardından üretimin devam edeceğini ve araçların Moskoviç adıyla satışının süreceğini açıkladı. Lada üretimini de yapan AvtoVAZ’ın bu modellerde kullandığı motor ve aksamlar Renault modelleriyle uyuşuyordu.
Türkiye’deki Oyak Renault ile grup iş birliği yaparak motor alışverişinde bulunan AvtoVAZ’ın bu ortaklığı sonlandırması Bursa’daki fabrikanın ihtiyaç halinde üretimini artırabileceği anlamına da geliyor.