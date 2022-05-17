Ekonomi Rusya Renaultyu 1 rubleye kapattı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Renault’yu 1 rubleye kapattı

Fransız otomobil devi Renault, Rusya’dan tamamen ayrıldı. Rusya’dan 27 Nisan’da yapılan açıklamada, Renault’nun Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceği duyurulmuştu. Rusya, üretimin devam edeceğini ve araçların Moskoviç adıyla satışının süreceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Renault’yu 1 rubleye kapattı
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Fransız otomobil devi Renault, tarihi yaptırımlarla boğuşan Rusya’dan tamamen ayrıldı. Şirket, RENA.PA’nın Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ’daki çoğunluk hissesini sattı. Renault, AvtoVAZ’ın yüzde 67.69’unu elinde bulunduruyordu. Anlaşma sonrası hisselerin yeni sahibi Nami adlı Rus Otomobil Araştırma ve Geliştirme Merkezi oldu. Anlaşma, hisselerin 6 yıl içerisinde geri alınabilmesini kapsıyor.

  • Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, Renault’un Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti. Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, AvtoVAZ için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

OYAK RENAULT ÜRETİMİ ARTIRABİLİR

Rusya ise Fransız Renault’un ülkeden çıkışının ardından üretimin devam edeceğini ve araçların Moskoviç adıyla satışının süreceğini açıkladı. Lada üretimini de yapan AvtoVAZ’ın bu modellerde kullandığı motor ve aksamlar Renault modelleriyle uyuşuyordu.

Türkiye’deki Oyak Renault ile grup iş birliği yaparak motor alışverişinde bulunan AvtoVAZ’ın bu ortaklığı sonlandırması Bursa’daki fabrikanın ihtiyaç halinde üretimini artırabileceği anlamına da geliyor.

Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
FOTOĞRAF 75
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Rusya Ukrayna savaşının ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.
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Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.
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Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in \"Rusya'nın savaşının sponsoru\" olmayı Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.
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Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkeyi adeta bir zaman tünelinden geçirerek 32 yıl geriye taşıdı.
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İlk kez 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açan McDonald’s ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı aldı.
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Gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.
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İşte Rusya'daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan şirketler..
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Coca-Cola
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Danone
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Nestle
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P&G
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KFC
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Pizza Hut
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Starbucks
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PepsiCo
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Unilever
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IBM
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Microsoft
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Apple
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Adobe
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AMD
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Amazon,
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Amerikan Express
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Autodesk
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Cisco
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Dell
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Dropbox
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Ericsson
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Epic Games
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HP
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Intel
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Lenovo
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Linkedin
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Nvidia
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Oracle
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Panasonic
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PayPal
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Samsung Pay
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Webmoney
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Audi
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BMW
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Boeing
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Chevrolet
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Cadillac
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Embraer
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FedEx
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Ford
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General Motors
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Harley Davidson
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Mercedes-Benz
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Porsche
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Rolls-Royce
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Skoda
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Volvo
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Scania
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Suzuki
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Volkswagen
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Continental
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Ferrari
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Megogo
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Netflix
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Paramount
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Parimatch
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Sony
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Universal Pictures
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Warner Bros
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IKEA
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Lego
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Swarovsk
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Shell
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BP
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General Electric
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Universal Music
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Rolex
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Lamborghini
Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı. İşte Rusya'dan çekilme kararı alan markalar..


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