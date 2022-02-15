Rusya-Ukrayna geriliminde gözlerden kaçan detay: Putin patronun kim olduğunu göstermeye çalışacak

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, Rusya-Ukrayna krizinin, enerji fiyatları üzerindeki etkilerini ve petrol fiyatlarının dünyada nasıl şekillendireceğini değerlendirdi.

Doç. Dr. Yılmaz, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin geldiği seviyede, petrol fiyatlarını ve petrol fiyatları ile fiyatlanan diğer enerji emtialarının fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıkmasına neden olduğuna dikkati çekerek, petrol fiyatının 100 doların üzerine hızlı bir şekilde gideceğini dile getirdi.

Yılmaz, Rusya ile Ukrayna arasında, 2006 Ocak ayında, 2009 Ocak ayında ve 2014’te de olduğu gibi Kuzey Avrupa’nın doğal gaza ve elektriğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde gaz kısıntıları meselesi gündeme geldiğini hatırlatarak, Avrupa’nın Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak için çeşitli projeler geliştirdiği bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’ya enerji konusunda bölgede patronun kim olduğunu gösteremeye çalışacağını ifade etti.

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Yılmaz, petrolü ve doğal gazı üreten şirketlerin veya ülkelerin, 2050’ye doğru daha az kullanılacak bir emtiaya yeni yatırımlar yapmamasının, arzın talebe yetişemeyeceği bir tablo oluşturduğunun bilgisini verdi.

“Öngörülerimiz önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının artmaya devam edeceği yönünde”

Yılmaz konuşmasında, dünyanın önemli bir enerji krizi ile baş etmeye çalışırken, bunun üzerine jeopolitik risklerin de eklendiğini belirterek, “Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin geldiği seviyeler, petrol fiyatlarını ve petrol fiyatları ile fiyatlanan diğer enerji emtialarının fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıkmasına neden oluyor. İçinden geçtiğimiz dönemde, öngörülerimiz önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının artmaya devam edeceği yönünde. Biz pandeminin çıkış senaryosunun yanı sıra özellikle aşıların bulunması ve ekonomilerin açılmaya başlaması ile beraber petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketi bekliyorduk. Bu da çok sürpriz olmadı. Çünkü petrol fiyatları 2020’nin Nisan ayında 21 dolara kadar düşmüştü. Sonrasındaki dönemde özellikle aşıların bulunması ve ekonomilerin açılması petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi başlatmıştı” dedi.

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“Tıpkı 2006’da, 2009’da ve 2014’te olduğu gibi; Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir gerilim baş gösterdi”

Yılmaz, söz ettiği senaryoya ilave olarak, tedarik zincirinde yaşanan problemler ve küresel lojistik zincirlerde yaşanan problemlerin de eklenmesi ile fiyatları daha hızlı artmaya başladığını kaydederek, “Talep tarafına arzın aynı oranda cevap verememesi, petrol fiyatlarındaki artışı hızlandırmıştı. Tam da böyle bir dönemde tıpkı 2006’da, 2009’da ve 2014’te olduğu gibi; Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir gerilim baş gösterdi. Özellikle Ocak aylarına denk geliyor bu gerilim. 2006 Ocak ayında ve 2009 Ocak ayında olduğu gibi Kuzey Avrupa’nın doğal gaza ve elektriğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde gaz kısıntıları meselesi gündeme geldi” diye konuştu.

“Putin büyük ihtimalle Avrupa’ya enerji konusunda bölgede patronun kim olduğunu göstermeye çalışacaktır”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, doğal gazda kısıntı yapmadıklarını, kendi depoları ile ilgili problemleri olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Yılmaz, “Aslında bildiğimiz eski hikaye yeniden masaya geldi. Rusya-Ukrayna gerilimi. Zor bir dönem. Açıkçası şunun da altını çizmek lazım. Putin, durduk yere kendi kararı ile Ukrayna’ya silahlı saldırı başlatmayacaktır. Kiev’in işgali gibi çok radikal kararlar konuşuluyor. Ben açıkçası bu kararların Moskova’nın gündeminde olduğunu düşünmüyorum ama Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ısrarlı bir şekilde Putin’i böyle bir ‘Çılgınlık’ yapmaya itmeye çalışıyor. Tabii Putin, tecrübeli bir siyasi aktör. Dolayısıyla bu zorlamalara çok boyun eğmeyecektir. Fakat Avrupa’nın bu kadar enerji talebinin yüksek olduğu bir dönemde, hava sıcaklıklarının bu kadar düşük seyrettiği bir dönemde ve Avrupa’nın Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak için çeşitli projeler geliştirdiği bir dönemde Putin büyük ihtimalle Avrupa’ya enerji konusunda bölgede patronun kim olduğunu göstermeye çalışacaktır. Zaten bunun emarelerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Petroldeki 5 katlık fiyat artışı ve doğal gazdaki 10-12 katlık fiyat artışı; enflasyonu yukarı yönlü itecek şekilde ekonomileri zorluyor”

Petrol fiyatlarındaki artışın makroekonomik göstergeler üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, “Bunların başında da enflasyon geliyor. Bugün baktığımızda dünyadaki enflasyonist baskının, ağırlıklı olarak enerji emtialarından ve gıda fiyatlarından geldiğini görüyoruz. Petroldeki fiyat artışı 2020’nin Nisan’ından bu yana neredeyse 5 kat oldu. Doğal gazda dönem dönem 10-12 kat fiyat artışlarını gördük. Avrupa’da, sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de doğal gaz fiyatlarının gün içerisinde yüzde 38- 40 arttığını gördük. Bütün bunlar makroekonomik göstergelerinden en önemlilerinden birisi olan enflasyonu yukarı yönlü itecek şekilde ekonomileri zorluyor. Bugün Amerikan enflasyonu yüzde 7 buçuk. Bu yüzde 7 buçukluk enflasyon verisinin içerisinde en çok artan kalemlerden birisi yüzde 40 ile enerji. Yine Avrupa enflasyonuna baktığımızda yüzde 5’lerde seyreden enflasyonun içerisindeki en büyük katkının yine enerji grubundan geldiğini görüyoruz. Benzeri şekilde İngiltere’de de enerji fiyatlarındaki artışları enflasyonu yukarı yönlü tetikliyor. Türkiye’de benzeri durumu yaşıyoruz. Yurt içi üretici fiyatları endeksine baktığımızda en yüksek artışın yüzde 142 ile enerji grubundan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu baskı devam edecek” dedi.

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“Enerji emtialarının artması ve fiyatlamalara konu olan doların değerinin artması dünya ekonomilerinde ikiz şok yeme ihtimalini artırıyor”

Enerji fiyatlarının dünyada dolar üzerinden yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Dolarla yapıldığı için, doların değeri de son derece önemli bir değişken haline geliyor. Burada başka bir risk de bizi ve bütün dünyayı bekliyor. Amerikan Merkez Bankası (FED), pandemi döneminde yaptığı bilanço genişlemesinde artık daralmayı konuşmaya başladı. Varlık alımlarını mart ayının başı itibarıyla bitirecek. Hatta mart ayındaki FED toplantısında faiz artışı kesin gibi görülüyor. Dahası, bu faiz artışının 25 baz puan mı olacağı yoksa 50 baz puan mı olacağı da tartışılıyor. FED’in hem varlık alımlarını bitirmesi hem faiz artırması hem de 2022 yılı içerisinde bilanço daraltmaya başlaması yani doların diğer dünyadaki para birimleri karşısındaki değerinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla dünyayı bekleyen tehlike enerji tarafında şu: Bir, enerji emtialarının fiyatları artıyor. İki, bu fiyatlamalara konu olan döviz cinsi doların değeri de artıyor. Buradan ikiz şok yeme ihtimali oldukça artıyor dünya ekonomilerinde.”

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“Petrol fiyatı 100 doların üzerine hızlı bir şekilde gidecek”

Petrol konusunda fiyatların nereye kadar artacağı konusunda pek çok çalışmanın yapıldığına vurgu yapan Yılmaz, “Bazı analistler 110 doları ifade ederken, JP Morgan 125 dolarları ifade ediyor 2022’nin sonlarına doğru. Ama görünen o ki kısa süre içerisinde jeopolitik gerilimleri de göz önünde bulundurduğumuzda petrol fiyatı 100 doların üzerine hızlı bir şekilde gidecek” dedi.

“Petrolü ve doğal gazı üreten şirketler veya ülkeler, 2050’ye doğru daha az kullanılacak bir emtiaya yeni yatırımlar yapmıyorlar, bu da arzın, talebe yetişemeyeceği bir tablo oluşturuyor”

Doç. Dr. Yılmaz, özellikle petrol ve doğal gaz özelinde dünyada 2050’ye kadar sıfır emisyon politikası izlendiğini dile getirerek, “Bu petrol ve doğal gaz gibi karbon salınımına neden olan kaynakların daha az kullanılması demek. Petrolü ve doğal gazı üreten şirketler veya ülkeler, 2050’ye doğru daha az kullanılacak bir emtiaya yeni yatırımlar yapmıyorlar. Yeni sondajların sayısı oldukça azaldı, Yatırım miktarları oldukça azaldı. Bu da arzın, talebe yetişemeyeceği bir tablo oluşturuyor. Tabii Avrupa Birliği, özellikle Yeşil Mutabakat süreci içerisinde sıfır karbon politikasını devam ettirirken, bir yandan da enerji fiyatlarının geldiği yeri görerek, geçtiğimiz hafta yeni düzenlemeler yaptı. Avrupa Birliği özellikle enerji üretimindeki bazı ürünlerin kullanımını geçici olarak sıfır karbon politikası içerisinden çıkardı. Enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde çok konuşulacağı, enerji politikalarının çok konuşulacağı ve hatta enerji üzerinden uluslararası ilişkilerin çok fazla konuşulacağı bir dönem bizi bekliyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 27 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi. Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi. Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti. Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti. Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi. Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu. Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, \"Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır.\" ifadelerine yer verildi. Ukrayna sınırı yakınındaki \"olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetlerindeki artışın\" durumu öngörülemez hale getirdiği ifade edilen açıklamada, \"Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir.\" denildi. Açıklamada, ayrıca ABD hükümetinin Belarus'taki ABD vatandaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyetinin Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.<br><br>Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:<br>\"Kovid-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır.\" Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazar günü Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile yaptığı görüşme sonrasında, Ukrayna'nın ülkesinden askeri yardım istediğini ve bunun değerlendirileceğini söyledi.<br><br>Lapid, İsrail'in \"hava trafiğinin durması\" ihtimaline karşı vatandaşlarının tahliyesi için çok kısa bir süresi olduğunu hesapladığını aktardı. Dzhaparova da İsrail basınına yaptığı açıklamada, \"dost ülkelerden seyahat uyarılarının artırıldığı açıklamalarının panik, yatırımcıların ülkeyi terk etmesi ve Ukrayna'da bütçe sorunlarına yol açtığını\" dile getirdi. İsrail medyasının Ukrayna basınından aktardığına göre, Dzhaparova İsrail'den, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize daha çok dahil olmasını ve gerilimi yatıştırmak için ara buluculuk talep etti.<br><br>Dzhaparova'nın Lapid'i Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmeye davet ettiği bilgisi paylaşıldı. İsrail'in ara buluculuğa sıcak bakmadığına işaret edilen habere göre Lapid, \"İsrail, Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf değil. Bu nedenle tedbirle hareket ediyor.\" dedi.<br><br>Aynı şekilde, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'un ülkesi Dışişleri Bakanı adına, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi. Razbozov'un diplomasiye alan kalmadığına ikna olduğu ileri sürülürken Rus Büyükelçisi'ne \"İsrail çatışmaya bir taraf değil. Herkes gibi fırtınanın yatışmasını istiyor.\" dediği kaydedildi. İsrail hükümeti, cumartesi günü ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yaptığı toplantının ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etmeleri çağrısı yapmıştı.<br><br>Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat’ı “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, \"Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi. Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, \"Bize 16 Şubat’ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü ’Birlik Günü’ yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı. Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz\" dedi. Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, \"Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi. Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy, “Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım’ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna’yı sevenler günü de. Ukrayna’yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı\" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.<br><br>Le Drian, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.<br><br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti. Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağı kaydetti. Ukrayna'yı finansal olarak destekleyeceklerini ancak asker göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Le Drian, Putin'in aldığı \"riskleri\" bilmesi için \"caydırıcı önlemler\" alacaklarını söyledi. Rusya sınıra aralıksız asker yığıyor: Savaşın çıkacağı tarihe yönelik Ukrayna'dan dikkat çeken adım Rusya-Ukrayna hattında gerilim hızla artıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Rusya'nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus'taki askeri varlığını artırdığını söylerken ABD Dışişleri Bakanlığı ise Belarus ve Moldova'daki ABD vatandaşlarının bu ülkeleri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, bugünü “Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. BiP'te paylaş

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