Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı da vurdu: Borç oranı 2.5 trilyon avroya yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artış kaydetti.