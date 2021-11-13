Ekonomi Rusyada büyük yankı uyandırmıştı Ukraynadan yeni Bayraktar TB-2 kararı Daha fazla almaya geliyorlar
SAVUNMA SANAYİ

Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı! Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar TB-2' kararı: Daha fazla almaya geliyorlar

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusyada büyük yankı uyandırmıştı! Ukraynadan yeni Bayraktar TB-2 kararı: Daha fazla almaya geliyorlar
Bayraktar TB-2

İHA-SİHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında lider konumunda bulunan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini almaya devam ediyor.

Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını ifade etti.

"Türkiye'de üretilecekler"

Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye’de üretilecekler ama Ukrayna’ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.

"İlginç çalışmalar var"


Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.


  • Ukrayna, TB2’leri ilk kez 26 Ekim’de Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislere karşı kullanmış, olay Moskova’da büyük yankı uyandırmıştı.

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