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Ekonomi Rusyadan dolara rezerv darbesi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası'nın dolar rezervi yüzde 23 azaltıldı

Rusya'dan dolara rezerv darbesi

Rusya Merkez Bankası, 2018’de dolar rezervlerini yüzde 23.1 azaltarak yerine altın, yuan ve Euro rezervi aldı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin de daha önce yaptığı açıklamada Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Dolar
Dolar

Rusya Merkez Bankasınca yayımlanan 2018’e ilişkin yıllık raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

DOLAR REZERVİ HIZLA ERİDİ

  • Rusya’nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, Euro'nun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi. Ülkenin rezervlerindeki altının payı ise 2018 itibarıyla yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 18,1’e çıktı.

ÖDEMELERDEKİ DOLAR PAYI AZALTILACAK

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin ödemelerindeki doların payını azaltmaya yönelik planlarını yakında hükümete sunacaklarını bildirmişti.

'DOLARSIZLAŞTIRMA' OPERASYONU

  • Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası ve Rus hükümetince yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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