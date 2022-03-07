Ekonomi Rusyadan felaket uyarısı Petrole ambargo olursa varil fiyatı 300 doları aşar
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan 'felaket' uyarısı: Petrole ambargo olursa varil fiyatı 300 doları aşar

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirtti. Novak, petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabileceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan felaket uyarısı: Petrole ambargo olursa varil fiyatı 300 doları aşar
Arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.

Avrupa’da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.

"VARİL FİYATI 300 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalar yangın yeri: Petrol fiyatları 130 doları aştı
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalar yangın yeri: Petrol fiyatları 130 doları aştı

Rusya’nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Novak, Rus ordusunun Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor

Petrolün ateşi sönmüyor: Brent petrol 8 yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü
EKONOMİ
Petrolün ateşi sönmüyor: Brent petrol 8 yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü
Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakerede yine ateşkes kararı çıkmadı

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.