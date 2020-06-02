Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci parti S-400’lerin teslimatı için Türkiye’nin son kararını bekliyoruz

Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararını beklediklerini söyledi.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararını beklediklerini söyledi.

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