Ekonomi Rusyadan tahıl krizine çözüm için öneri Yaptırımları kaldırın
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan tahıl krizine çözüm için öneri: Yaptırımları kaldırın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor.” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan tahıl krizine çözüm için öneri: Yaptırımları kaldırın
Foto/arşiv

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, "Rusya’nın, gıda konusunu bir silah olarak kullandığına" yönelik suçlamasını değerlendiren Rudenko, “Tüm sorunlara barış yoluyla çözüm arayan herkesle görüşmeye hazırız. Von der Leyen’in açıklamasını kendi vicdanına bırakıyorum.” diye konuştu.

Gıda sorununun kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Rudenko, “Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, Ukrayna’nın, gemilerin bulunduğu limanlarındaki mayınları temizlemesi gerekiyor. Rusya, insanı koridor dahil gerekli tüm yardımı vermeye hazır.” dedi.

Rudenko, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya’ya yönelik ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs’ta, Ukrayna’da limanların açılmaması halinde ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız
DÜNYA
Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız

Rusya Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken öneri: Tanrı kelimesini büyük harfle yazalım
DÜNYA
Rusya Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken öneri: Tanrı kelimesini büyük harfle yazalım
Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Türkiye kahramanlarını uğurluyor

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...
Sürücü adayları dikkat

Sürücü adayları dikkat

​Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor.
Ağır darbe alan PKKnın elebaşı Cemil Bayık CHP ve İYİ Partiye oy istedi

Sağlık ​Bakanı Koca'dan maymun çiçeği açıklaması.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

Büyükbaş ve küçükbaşta rakamlar netleşti.

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.

10 uçak İzmir'e geldi

10 uçak İzmir'e geldi

Türkiye'nin yeni yangın söndürme uçakları ve özellikleri.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.