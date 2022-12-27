Ekonomi Rusyanın en büyük bankasından BAE kararı Ofislerini kapatacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya’nın en büyük bankasından BAE kararı: Ofislerini kapatacak

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, yaptırımlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ofislerini kapatacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’nın en büyük bankasından BAE kararı: Ofislerini kapatacak
Sberbank

Vedyahin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sberbank’ın Abu Dabi’deki ofisine yönelik “ciddi kısıtlamalar” yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle BAE’deki ofislerini kapatma karar aldıklarını anlatan Vedyahin, “2023’ün ilk çeyreğinde BAE’deki ofisimizi kapatmak zorunda kalacağımızdan ötürü üzüntü duyuyoruz. Ancak ofisimizi kapattıktan sonra da BAE pazarındaki müşterilere yardımcı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vedyahin, Çin’de ise 2023’ün sonuna kadar bir şube açmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

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