Ekonomi Rusyanın operasyonu sonrası Avrupada doğal gaz fiyatları uçtu Yüzde 60ın üzerinde artış
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın operasyonu sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtu: Yüzde 60'ın üzerinde artış

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon düzenlemesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında büyük artış yaşandı. Mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatlarında yüzde 60'tan fazla artış kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyanın operasyonu sonrası Avrupada doğal gaz fiyatları uçtu: Yüzde 60ın üzerinde artış
Arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

  • Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.40'da 144 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.

İngiltere'de vadeli kontratlarda da artış yüzde 60'ın üzerine çıktı.

AB DOĞAL GAZININ YÜZDE 40'INI RUSYA'DAN ALIYOR

Doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

İngiltere duyurdu: Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e ilerliyor
DÜNYA
İngiltere duyurdu: Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e ilerliyor

G7 liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın işgal girişimini şiddetle kınıyoruz
DÜNYA
G7 liderlerinden ortak bildiri: Rusya'nın işgal girişimini şiddetle kınıyoruz

Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
DÜNYA
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Rus Büyükelçiyi makamından kovdu: Utanmalısınız
DÜNYA
İngiltere Dışişleri Bakanı Rus Büyükelçiyi makamından kovdu: Utanmalısınız
Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

Ailemi oradan<br>almaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.