Rüzgar enerjimiz ayakları üzerinde

Türkiye rüzgar enerjisine yaptığı yatırımların somut getirilerini görmeye başladı. Birçok uzmana göre sektör artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, geçen yılın son haftasında yapılan rüzgar enerjisi önlisans ihalelerinde çıkan eksi fiyatlarla tarihi öneme sahip bir sürecin yaşandığını belirtti. Rüzgar enerjisi yatırımlarını değerlendiren Tek, “Bu rakamlar rüzgar enerjisinin destekleme mekanizmasına muhtaç bir teknoloji olma fazını tamamlayıp, rekabetçi bir teknoloji olma fazına geçtiğini gösteriyor” dedi.

TARİHİ SÜREÇ YAŞANDI

Toplamda iki bin 110 megavatlık rüzgar santrali kurma hakkı için yapılan ihalelerde 'eksi' fiyatların birbiri ardına geldiğini anımsatan Tek, şunları kaydetti: “Eksi fiyat, teklifi verenin üreteceği enerjiyi piyasa fiyatı üzerinden satarak elde edeceği gelirden ihalede teklif edilen miktar kadarını devlete ödemeyi taahhüt etmesi, yani piyasa fiyatının da altında bir fiyat ile karlılığını korumayı öngörebilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, geçen yılın son haftasında yapılan rüzgar enerjisi önlisans ihalelerinde birbiri ardına çıkan eksi fiyatlarla tarihi öneme sahip bir süreç yaşandı ve görünen o ki bu yaklaşım ihalelerin normu haline gelmiş durumda.”

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DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Tek'e göre, Türkiye’de rüzgara artık rekabetçi ve ayaklarının üzerinde duran bir teknoloji olarak bakmak gerekiyor. Sektör artık birçok yatırımcı için cazip. Eksi fiyatların düzeyinin yarışmacıların geleceğe olumlu bakmak için beklentilerini de yansıttığının altını çizen Tek, “Eksi fiyat veren yarışmacılar, bir noktada yatırımlarının fizibilitesinin en kritik belirleyicileri olan yatırım maliyetlerindeki düşüş, türbin teknolojilerinin gelişimiyle beraber daha fazla üretim yapabileceklerine ve piyasa takas fiyatının da yükseleceğine ilişkin beklentileri satın almış oldular. Bu varsayımlar ancak yapılacak yatırımların finansmanlarının başarıyla kapanması ve hayata geçmesiyle doğrulanacak. Ucuzlayan ve verimliliği artan rüzgar teknolojisi, bu yatırımların hayata geçmesiyle temiz, ucuz enerji dönüşümü için kritik önemde olacaktır” ifadelerini kullandı.

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