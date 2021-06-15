Ekonomi Rüzgara 822 milyon dolar finansman
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgara 822 milyon dolar finansman

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) projelerine finansman desteğinin süreceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rüzgara 822 milyon dolar finansman
Fotoğraf: Arşiv

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) projelerine finansman desteğinin süreceğini söyledi. Türkiye’de 2020'de gerçekleşen RES projelerinin yüzde 10’unu Kalkınma Yatırım Bankası’nın finanse ettiğini bildiren Öztop, şunları kaydetti: “2021 yılı boyunca RES projelerine yoğunlaşarak bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı ve 2021 sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan finansman desteğimiz gelecek yıllarda da devam edecek.”

309 ADETE SANTRAL

  • Finansmanın yanı sıra her bir projeye yatırım konusu ve tutarından bağımsız uluslararası standartlar ile uyumlu çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yaptıklarını belirten Öztap, “Kurulu gücü yaklaşık 2.870 megavat olan 309 adet enerji yatırımına 1,2 milyar TL civarında kredi kullandırımı gerçekleştirdik” dedi.
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