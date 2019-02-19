Ekonomi Rüzgarda hızlı büyüme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgarda hızlı büyüme

Türkiye'de rüzgarda kurulu güçte 7 bin megavatı aşarak geçen yılı yüzde 7,24 büyüme ile kapattı. TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "Doğalgaz ve petrol sektöründe faaliyet gösteren deniz üstü platform kuran Türk firmaları var. Onlar da rüzgarda yatırımcı ve paydaş olmak istiyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücünün 7 bin megavatı geçtiğini belirterek, "Onca yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen 2018'de rüzgar enerjisi sektörünün yüzde 7,24'lük bir büyüme göstermesi sevindirici" dedi. Ataseven, dünyada rüzgar enerjisinde kurulu gücün 600 bin megavat, Avrupa'da ise 160 bin megavata ulaştığını söyledi. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde sadece kurulu güçte değil, inşaat, ekipman alanında da geliştiğini ifade eden Ataseven, "Türkiye'de 15 yıl içinde rüzgar yatırımları yanında 7 kule, 4 türbin kanadı, 2 jeneratör ve 2 dişli kutusu üreticisini rüzgar sanayisine kazandırdık" diye konuştu.

YATIRIMLAR ARTTI ENDÜSTRİ DE GELİŞTİ

  • Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Ataseven, şunları kaydetti: "Rüzgarda tekno potansiyelimiz karada 38 bin megavat, denizde ise 10 bin megavat. Toplamda 48 bin megavatlık bir potansiyelimiz var. Ülkemizin enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması gereğini düşünürsek, stratejik kaynak olması açısından rüzgara yatırım önemli. Türkiye'de rüzgarda kurulu güçte 7 bin megavatı aştık, potansiyelimiz çok daha fazla. Onca yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen rüzgar enerjisi sektörünün 2018'de yüzde 7,24'lük bir büyüme göstermesi sevindirici. Türkiye'de sadece rüzgar yatırımları gelişmiyor, aynı zamanda rüzgar endüstrisi de gelişiliyor"

ONSHORE PROJELERE CİDDİ TALEP SÖZ KONUSU

Ataseven, rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşündüğünü belirterek,"Onshore (karasal rüzgar) projelere ciddi talep var. Onshore YEKA'sının başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşünüyorum" dedi. Ataseven, söz konusu yatırımlarda kazanç kadar risklerin de oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Eğer bir offshore yatırımını ülkenize getirmek ve bununla birlikte teknolojinin de ülkenizde oluşmasını sağlamak istiyorsanız, buna yeterli sürenin verilmesi lazım. Şahsi fikrim, offshore ilan tarihi ile teklif alma tarihi arasında geçen sürenin yerli ve yabancı yatırımcılar için yeterli olmadığı yönünde. Daha uzun bir süre verilseydi, şartlar da piyasanın daha uygun gördüğü, talep ettiği şekilde olsaydı, buna talep gelirdi" diye konuştu.

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  • Yerli de yabancı da yatırım için istekli
  • Ataseven, birçok yerli ve yabancı yatırımcının rüzgar enerjisine yatırım konusunda istekli olduğunu belirterek, “Aslına bakarsanız offshore anlamında deniz üzerine platform kurmada oldukça gelişmiş bir sanayimiz var. Doğal gaz ve petrol sektöründe faaliyet gösteren deniz üstü platform kuran Türk firmaları var. Onlar da rüzgarda yatırımcı ve paydaş olmak istiyorlar” dedi. Ataseven, “Başvuruların 6 aylık ötelemeyle, eylül-ekim gibi alınması bekleniyordu. Seçimler yatırım için, bizim için önemli bir mihenk taşı. Yerel seçimler gündemde olduğu için sürecin karmaşık hale gelmemesi için, üç haftalık bir öteleme gerçekleştirildi diye tahmin ediyorum. Onshore projelere ciddi talep var. Onshore YEKA’sının başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşünüyorum. Belki üç haftalık öteleme yeterli olmayabilir, ama nihayetinde ikinci onshore YEKA’sının başarılı bir şekilde ihale edileceğini söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

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